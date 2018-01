¡Guapísimas! Malia, Sasha y Michelle Obama disfrutando del calor en la playa

Nada mejor para combatir el frío de Washington D.C. que una buena escapada a las playas de Miami. Michelle Obama, acompañada de su hija, Malia, ha aprovechado las vacaciones escolares de su primogénita para pasar unos días bajo el sol. Malia se dejó ver de lo más estilosa en esta oportunidad, pero en definitiva la que se ha robado todas las miradas es Michelle, quien a sus 53 años lució espectacular en un bikini blanco y shorts a juego.

VER GALERÍA

Al parecer la buena alimentación y las rutinas de ejercicio que siempre han acompañado a Michelle han hecho maravillas, pues se pudo ver que tiene una figura perfecta. Segura de sí misma, se decidió por un pequeño bikini blanco que complementó con shorts rotos en el mismo color y una blusa blanca para cubrirse. Como suele hacer cuando se encuentra en algún lugar de altas temperaturas, la esposa de Barack Obama llevó un paliacate negro en la cabeza, grandes lentes obscuros y arracadas doradas como toque final.

Si al salir con mamá, Malia cubrió su bikini con una sudadera de Urban Outfitters con un precio de 39 dólares ($740 pesos mexicanos), más tarde se le vio saliendo del hotel con un estiloso romper de de la misma firma que de 69 dólares se encuentra en descuento por solo 39,99 (alrededor de $760 pesos mexicanos). Mientras su mamá llevaba maxipants de lino en verde olivo con blusa a juego y encima un suéter azul marino.

VER GALERÍA

Se sabe que la noche del sábado, mamá e hija disfrutaron de una cena entre chicas en el famoso restaurante Prime 112, antes de salir con rumbo desconocido de la ciudad. En el exclusivo restaurante, HELLO! US pudo saber que madre e hija fueron llevadas a una sala privada para poder disfrutar de su noche. En el mismo lugar se encontraba Alex Rodriguez pero no se vio con las chicas Obama. Parece que Michelle y Malia están disfrutando al máximo las vacaciones de la chica universitaria, quien tendrá que volver a Harvard el próximo 22 de enero para su segundo semestre.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Barack Obama sobre el día en que dejó a Malia en Harvard: 'Yo fui básicamente inútil'

Sasha Obama se aleja de la Casa Blanca y difruta de unas vacaciones en Miami

Durante el fin de semana solo se vio a Michelle y a Malia en Miami, pero ya se sabe en dónde está la más joven de las Obama. Sasha ha hecho una aparición en las paradisiacas playas de Cancun, en donde se le vio acompañada por una de sus amigas mientras se divertía en el mar. Tal como había hecho justamente en estas fecha el año pasado en el mismo lugar donde pasaron el fin de semana su mamá y hermana, la más pequeña de las Obama se decidió por un bikini blanco y camel.

Parece que Barack se quedó en casa en esta ocasión, pues solo se pudo ver a las chicas Obama paseando por Miami y Cancun. No se sabe si Michelle y Malia hayan viajado para reunirse con él después de que el exmandatario confesara que el haber dejado a su hija mayor –a quien se ha referido como una de sus mejores amigas- en la universidad fue algo completamente devastador.

VER GALERÍA