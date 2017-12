16 años de relación –y mucha discreción- así ha sido el amor de Enrique Iglesias y Anna Kournikova

La noticia ha tomado por sorpresa al mundo, Enrique Iglesias y Anna Kournikova se han convertido en padres de mellizos, según ha podido confirmar ¡HOLA!. A nadie ha sorprendido que la feliz pareja haya podido llevar en secreto este embarazo y es que la total discreción ha sido la norma de la pareja desde que comenzaran su relación en el 2001. Con la llegada de sus mellizos, Nicholas y Lucy, los enamorados comienzan un capítulo más de lo que ha sido uno de los romances más estables y felices del mundo del espectáculo.

Su historia de amor comenzó cuando se conocieron en el set de filmación de la canción de Enrique, Escape, y desde entonces se volvieron inseparables. La pareja se instaló en Miami, escenario de su primer encuentro, y desde ahí han escrito una discretísima historia de amor. Algunos paseos en bote, una que otra aparición en un concierto y las contadísimas publicaciones en redes sociales, han sido los pocos vistazos que se han tenido de los enamorados a lo largo de 16 años.

Aunque nunca han ocultado su relación, la realidad es que han preferido vivirla con un total hermetismo. Han sido pocas las ocasiones en las que Enrique ha hablado de su noviazgo, lo que ha provocado aún más sospechas cuando divertido se ha referido a Anna como su esposa. La realidad es que en más de una ocasión ha explicado que él no ve el matrimonio como algo necesario, sobre todo en una relación de tantos años como la de él. “Somos extremadamente felices como estamos ahora. No estoy en contra del matrimonio, para nada. No lo eliminó (de las posibilidades) pero si estás feliz, no creo que realmente vaya a hacer una diferencia”, confesaba en una entrevista en el 2014.

Con el paso de los años, su noviazgo se ha visto envuelto en todo tipo de comentarios. Bodas, compromisos, anillos y embarazos, sin necesidad de confirmar o desmentir, ellos se han mantenido alejados de todo lo que se dice de su amor. Eso claro, hasta ahora, cuando nadie lo anticipaba y ni siquiera habían surgido rumores, pero ellos tenían bien guardado el secreto de la dulce espera de sus primeros hijos.

¡HOLA! confirma: Enrique Iglesias y Anna Kournikova han sido padres de mellizos

Como se ha podido saber, la pareja recibió este fin de semana la llegada de sus mellizos, un niño y una niña. Miami ha sido el escenario del nacimiento de los pequeños Iglesias Kournikova, que han recibido los nombres de Nicholas y Lucy y de quienes no se sabe nada más de momento.