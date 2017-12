¡Lo hacen oficial! Sofia Richie y Scott Disick asisten a su primer evento público como novios

Contra todo pronóstico, Sofia Richie y Scott Disick demuestran que lo suyo va en serio. Luego de que el alocado estilo de vida del ex de Kourtney quedara al descubierto en el reality de su antigua familia política Keeping Up with the Kardashians, El Lord no tuvo la mejor carta de presentación a la hora de iniciar un romance con la modelo de 19 años, con quien comenzó a salir en septiembre pasado y con quien, al parecer, quieres hacer las cosas bien.

Después de una larga ausencia de él en las redes sociales de ella, Scott reaparece de la mano de la hija de Lionel Richie, esta vez para protagonizar su primera salida como pareja oficial. Luego de que en octubre pasado la modelo compartiera la primera imagen de ella y él en Instagram, pasó mucho tiempo para poder saber de ellos.

Todo parece indicar que este tiempo Scott prefirió vivir el romance en privado y a casi tres meses de haber comenzado su historia de amor asistieron de la mano a su primer evento público como novios. Como pocas veces se deja ver, el ex de Kourtney Kardashian, posó con la modelo en una gala organizada en el Art Basel de Miami.

Una fuente que asistió al evento contó a E! que la pareja estuvo alrededor de una hora en el lugar, tiempo en el que él se mostró muy caballeroso con su chica: “Ellos se mostraron afectuosos, compartieron algunos besos. Scott sólo tenía ojos para Sofia anoche. Él ha mejorado mucho su comportamiento durante este viaje”.

Luego de que el papá de la modelo, el famoso cantante Lionel Richie reconociera que la relación lo tenía un poco nervioso. “Estoy muerto de miedo”, fueron las palabras exactas del intérprete de Hello utilizó para expresar el temor que le daba que su “pequeña” sostuviera una relación con el socialité; sin embargo, con el nuevo comportamiento de Disick, parece que Richie, no tiene de que preocuparse.

De la misma forma que lo ha hecho su ex, con su relación con el modelo argelino Bendjima Younes, Scott también rehace su vida con Richie con quien, pese los 15 años de diferencia que hay entre ellos, está construyendo una relación muy madura.