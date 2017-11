La curiosa dieta de Brigitte Macron, ¿el secreto de su eterna juventud?

Su jovialidad ha sido muy comentada desde que se conoció la historia de amor que han escrito Briggite Macron y su esposo, Emmanuel Macron, el Presidente de Francia. Con 64 años de edad y 25 de diferencia entre ella y su marido, la ex maestra de preparatoria se mantiene en perfecta forma y siempre con un aire jovial. Una esbelta figura le permite presumir siempre sus piernas con mini vestidos, el bronceado, la melena rubia y la grande sonrisa son otras de sus armas, aunque ahora se ha sabido que su alimentación podría ser también clave en su elixir de la eterna juventud.

Ha sido Guillaume Gomez, el Chef en Jefe del Palacio del Eliseo, quien ha compartido el particular secreto detrás de la dieta de Madam Macron. “La señora Macron pide que se le sirva diez frutas y vegetales al día”, ha compartido Guillaume a los medios franceses durante la promoción de su nuevo libro, Cuisine, Step by Step Lessons. El reto de alimentación de Brigitte no es uno sencillo, pues además de pedir 10 piezas diferentes, debe haber variedad entre ellas y ser de temporada, pero para Gomez es muy sencillo. “Cuando haces un plato de distintas frutas y vegetales crudos, ahí ya tienes cinco variedades. Incluso en un estofado de ternera, ahí hay cuatro o cinco vegetales. La variedad es la clave”, ha compartido el famoso chef.

Si Brigitte es meticulosa en cuanto a su dieta, Emmanuel Macron es un hombre de gustos más fáciles de complacer. Y es que nada más adecuado para un presidente francés que un buen Cordon Bleu, el platillo favorito de Macron. Por supuesto, no es coincidencia que este platillo sea constantemente servido en las recepciones del Eliseo.

“Nos adaptamos a los gustos presidenciales”, dijo el chef, quien compartió que los quesos y vinos han regresado al menú después de que el ex presidente Sarkozy los retirara durante los cinco años de su mandato. Con un fuerte sentido de nacionalismo, se sabe que en las cocinas del Eliseo se hace un gran esfuerzo para que casi el 100% de los productos con los que trabajan sean franceses. Y entre los mitos que ha tirado, Gomez asegura que aunque están al servicio del Presidente y su esposa, es falso que hagan peticiones extravagantes las 24 horas del día.

Si pareciera que con Brigitte, Emmanuel y sus distinguidos invitados Guillaume tiene las manos llenas, el Chef se encarga de la alimentación del nuevo integrante de la familia Macron. Así es, Nemo –el perro que la pareja adoptó hace algunas semanas- también es consentido por el experto gastronómico, pero en el caso del labrador se ha decidido apegarse al alimento para perros. “Aquí le doy de comer a todos y si tengo que alimentar a los animales, lo hago. También alimentamos a los perros de los otros presidentes”, compartió a BFM TV.

