De visita en México, Michael Phelps reafirma que retirarse fue su mejor decisión

A lo largo de varios años, Michael Phelps trabajó para consolidarse como una de las figuras deportivas más reconocidas en todo el mundo. Con un éxito alcanzado de 28 medallas olímpicas es considerado como el nadador más condecorado de todos los tiempos. Sin embargo, detrás del atleta que ha logrado brillar, hay un hombre cuyo apego por la familia es incondicional. Junto a la modelo Nicole Johnson hizo realidad el sueño de convertirse en padre, cuando en mayo de 2016 nació su primer hijo, Boomer. Ahora, el amor se multiplicará, pues la pareja ya está en espera de su segundo hijo.

Lejos de las competencias, Phelps ha decidido dar a su vida nuevos horizontes. El atleta se concentra en formarse como empresario al impulsar una marca de ropa deportiva, y a dedicar todo el tiempo necesario a sus seres queridos. Gracias a esto, sabe que haber tomado la decisión de retirarse ha sido la mejor. “Para mí, ser capaz de tomarme más tiempo para estar con mi familia (ha sido lo mejor), y mi familia ahora está creciendo, así que puedo de verdad decir que creo que ya he terminado…”, dijo durante la rueda de prensa que ofreció en el World Business Forum, celebrado en la Ciudad de México.

Mientras vive con entusiasmo esta gran etapa, fue directo al momento de decir que, pese a todo el trabajo que tiene construyendo su marca, una de sus prioridades es estar pendiente del hijo que ya viene en camino, el cual fue anunciado en agosto pasado. Por esta razón, permanecer fuera del agua, tratando de ser como cualquier persona, es una de las cosas que más disfruta en estos momentos.

En este mismo espacio, alentó a los emprendedores a no tener miedo, a fijarse metas y sentirse motivados. Así, evocó aquellos instantes de cuando era niño y empezó a dar forma a sus sueños. “A mí, a una edad muy temprana me enseñaron a fijarme metas, yo creo que lo aprendí desde muy pequeño. Pude haber tomado la salida fácil muchas veces, y también traté por el camino difícil muchas veces… y fallé. Pongo mis metas por escrito en una pequeña nota y cuando voy cada mañana a mi casillero para vestirme, sé cuál será mi propósito de ese día”, señaló.

Y aunque la fama de ser uno de los mejores atletas en el mundo hizo felices a muchos, hubo quienes nunca guardaron sus críticas y fuertes comentarios hacia el trabajo de Phelps. Ante eso, él siempre tuvo la mejor estrategia para no bajar la guardia, y eso le ha servido hasta el día de hoy. “Yo tenía frases en mi casillero de atletas que decían cosas negativas sobre mí, o diciendo que había algo que yo no podía hacer, eso era motivación, eso me ayudó a enfocarme…”, dijo.

Como padre de familia y esposo, vive un momento pleno. Recientemente celebró su primer aniversario de bodas, y lo hizo de la mejor manera, compartiéndolo con todos sus fanáticos a través de las redes sociales, dando el merecido crédito a Nicole, quien además de ser la madre de su hijo, ha sido su gran apoyo y fiel consejeras. “Hace un año tuve el privilegio de casarme con mi mejor amiga. ¡Te amo por siempre @mrs.nicolephelps!”, escribió en Instagram.