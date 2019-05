Vicky Martín Berrocal se desplazó recientemente hasta Andorra para esquiar en Ordino. En esta ocasión, viajó sola ya que no le acompañaba su hija,, como tampoco, con quien Vicky continúa saliendo a pesar de los rumores que afirmaban lo contrario.- El esquí no es mi fuerte y prefiero hacer otras cosas antes que esquiar. He cogido las motos de nieve, que son muy divertidas- La verdad es que sí. A mí no se me da muy bien el esquí. Aunque estudié en Suiza y tuve posibilidades de practicarlo cada día, cuando lo intenté cogí miedo por no hacerlo correctamente. Por eso quiero que Alba empiece pronto y con monitor, para que de mayor puede divertirse con sus amigos....Espero que no le coja miedo, como la madre- Muy bien, tranquila con la familia y ahora en Reyes, con mi hija, en Sevilla. La verdad es que me apetece mucho llevarla a la cabalgata y todo eso- Salud. Creo que con eso tienes todo. Es lo principal. Puedes tener amor, dinero, amigos, pero sino tienes salud no tienes nada. No puedo pedir más. Salud para mí y para los míos. Para mi hija, mis amigos,...para todos- Bueno- Fenomenal, superdivertido, para matarnos. La verdad es que me gusta más que esquiar. De hecho, por esto he venido, a perder el miedo y a aprender a esquiar. La verdad es que tenía muchas ganas de venir a Andorra. Vine de pequeñita, y es un país maravilloso- ¡Fatal! Piensa que hace unos días estaba en Sevilla con una camisetilla, y aquí, suerte que me han dejado un anorak de la escuela de esquí porque con el mío me congelo