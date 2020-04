Si eres una apasionada por el color has encontrado la make up trend para ti. Kylie Jenner nos muestra una tendencia muy neón y creativa, donde no hay límites si quieres combinar y contrastar colores. Juega con un tono en tu parpado móvil, y luego en la línea del agua inferior busca un color totalmente opuesto y vibrante, que le de a tu maquillaje ese acabado artístico que seguro es reflejo de tu personalidad.