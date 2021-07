“Para eso podemos encontrar muchísimos productos. Uno de los que me encanta es la nueva colección Green Labs de Garnier, que tienen la línea para todo tipo de piel y son bastante limpios en sus ingredientes. Yo uso Pinea-C, me gusta mucho porque mantiene la piel limpia, fresca y con el extracto de vitamina C que tienen de piña, pues me ayuda a mantenerla bien clarita. Además es bien práctico porque tiene el serum, la crema y el bloqueador solar de 30 pero que no deja residuos. Me encanta ponerlo antes de cualquier maquillaje porque me sirve como primer”.