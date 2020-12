Sophie Turner ya no es una niña. Desde 2012, año en que su nombre empezó a sonar tras el estreno de Game of Thrones (GOT), esta famosa ha transformado su estilo de niña y adolescente a la extrema sofisticación que presume en cada red carpet .

La futura mamá ha sido fiel a un marcado delineado negro para destacar el color de sus ojos, así como de unas pestañas llamativas y cabello que cae a un costado de su rostro; pero esto no quiere decir que no haya experimentado con otros estilos, incluyendo progresivos cambios en el color de su melena. Ahora que la ex intérprete de Sansa Stark ya es mamá, te invitamos a viajar en el tiempo para descubrir su evolución beauty.