¿Si tengo piel grasa puedo usar un aceite facial? ¿Puedo aplicarme aceite durante el verano? ¿Cuál es la diferencia entre hidratarme y aplicar un facial oil ? ¿El aceite facial tapa los poros? Si te has planteado alguna de estas interrogantes sigue leyendo: la verdad que son muchas preguntas y se responden fácilmente, pues sea cual sea tu tipo de piel, necesitarás nutrirlo y protegerlo durante todo el año. Solo debes encontrar el idóneo para ti.

Los aceites son emolientes naturales que se quedan en las capas superficiales de la piel –a diferencia de los hidratantes– estos “aportan una protección de barrera, suavidad e hidratación superficial”, afirma el dermatólogo cosmético Paul Jarrod Frank, MD a Glamour. Pero cuando rompemos el equilibrio entre los aceites que produce nuestra piel de forma natural y el agua que se encuentra bajo su superficie, la dejamos desprotegida de los contaminantes ambientales y por ende, expuesta a los daños. Algo que incluso puede suceder por el uso de productos agresivos como pueden ser los desmaquillantes.

Debes saber que ciertos tipos de aceites realmente pueden obstruir los poros si eres propensa a los brotes. "Cuando los aceites son demasiado pesados, no permiten que tu piel respire", declaró la esteticista, gurú internacional de skincare y fundadora de la línea, Ling Skin Care, Ling Chan aGlamour, por lo que hay que evitarlos y elegir aquellos con un tamaño molecular más pequeño, como el aceite de argán, el de escualano o el de jojoba. El popular aceite de coco puede permanecer en la capa superior de tu piel durante horas

El otro punto a desmitificar es sobre la piel grasa: sin duda, ella también necesita aceite tanto como la piel no grasa o seca, porque la sobreproducción de sebo puede equilibrarse con el aceite indicado y la piel con acné puede beneficiarse de aceites faciales calmantes y ricos en omega, que es una potente herramienta para combatir las afecciones de la piel acneica por su efecto positivo en la circulación de la sangre. Según reseña New Science, estudios han demostrado que consumir este aceite esencial reduce la inflamación pues hace que el sistema inmunológico no sobre-reaccione a las condiciones del acné.

Tomando lo anterior en consideración, te dejamos esta lista de aceites naturales para que elijas el que mejor se adapte a tus necesidades. Recuerda siempre consultar con tu dermatólogo antes de decidirte a experimentar por nuevos rumbos beauty: