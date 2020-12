Cerramos nuestra lista de recomendados con el Everyday Shampoo de Playa ($28), que al igual que los demás, es un producto sin SLS. Su fórmula con coco crea una suave espuma para eliminar las impurezas y preservar los aceites naturales de tu cabello.

Así que ya sabes, más allá de lavarte o no el cabello todos los días, lo más importante es conocer los ingredientes y usar el shampoo correcto. Los que contienen sulfato hacen una muy buena tarea, siempre y cuando, no los uses a diario.

Si necesitas el lavado diario lo recomendable serán opciones suaves como éstas. ¡Haz la prueba y ya contarás!