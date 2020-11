Acerca de su rutina de belleza, la famosa confesó desde una conocida red social “básicamente sigo una rutina rápida a la que me apego diariamente. No me complico con demasiados productos”.

Al haber sido embajadora de la marca Estée Lauder, algunos de ellos ahora forman parte de sus esenciales de belleza, por ejemplo el New Dimension Shape + Fill Expert Serum ($103.70), que ayuda a hidratar la piel y además minimiza la aparición de arrugas.