Lo ideal es consumir mucha vitamina C y una fuente genial no solo por sus altas cantidades, sino por su delicioso sabor son las bayas, tales como fresas, arándanos y frambuesas. La vitamina C aumentan el colágeno y ayuda a la absorción de hierro.

Además, favorece la circulación de la sangre en el cuero cabelludo. Las bayas también son fuente de potasio y son antioxidantes que protegen los folículos del daño de los radicales libres.