¿Eres de las que sufre porque poco después de aplicarte cuidadosamente el maquillaje, tu rostro luce como un pastelito expuesto en un aparador? o cuando te tomas un selfie con flash, ¿tienes que editarla para retocar el brillo excesivo que despiden tu frente, mejillas y nariz? Todo esto es síntoma de que tienes la piel grasa. Como todos los tipos de piel, esta tiene sus ventajas y desventajas, y su limpieza y cuidado requieren que se tomen precauciones especiales.

La recomendación fundamental es utilizar productos específicos, limpiar dos veces al día –mañana y noche–, hidratar y exfoliar con frecuencia, usar protector solar, y mantener el equilibrio en la alimentación.

Si tienes identificado tu tipo como cutis graso, no dudes en aplicarte solo productos oil free, especialmente cuando se trata de maquillaje y prefiere los cosméticos no comedogénicos, que no bloquean los poros ni tienen demasiados aceites.

Y si se trata de cumplir con la limpieza diaria, no dudes en probar alguna de estas opciones de face washes ideadas para tu tipo de cutis, con los que le darás el cuidado que se merece.