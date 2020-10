Con textura fluida muy estable, resistente al agua y de larga duración. Ofrece una gran cobertura ideal para las imperfecciones del acné. Controla el brillo, equilibra las pieles grasas y mixtas y su acabado es aterciopelado y uniforme. La fórmula de Mat Velvet de Make Up For Ever ($24.63) es libre de aceite y no comedogénica.