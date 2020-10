¿Loca por deshacerte de esos numerosos pelitos que se salen del orden que tú les diste y que parece que no se controlan con nada? Pues tranquila existe una forma de 'domarlos' para lucir el hair look que has elegido. Ese indeseable efecto es conocido como frizz y se manifiesta provocando electricidad y estática en el cabello.

La falta de hidratación, de proteínas y ácidos grasos esenciales en el organismo son la principal causa del frizz. Pero puedes seguir estos sencillos consejos para ayudar a que tu pelo luzca justo como tú lo deseas:

No laves tu cabello todos los días sino cada dos o tres. Así mantendrás sus aceites naturales.

Lava tu pelo con agua tibia o fría, nunca caliente pues esta reseca la hebra generando el indeseable frizz . Asegúrate de usar un acondicionador que hidrate profundamente.

Al salir del baño enrosca tu melena en una toalla. Evita frotarlo con la toalla y si es necesario solo presiona ligeramente con esta quitar el exceso de humedad.

Cepílla el pelo con cuidado pues hacerlo bruscamente es una de las principales causas del frizz .

Después de peinarlo con plancha o secador o si lo deseas secar al natural, te recomendamos elegir un tratamiento anti frizz que además nutra tu cabello como alguna de las sigientes opciones que te presentamos a continuación: