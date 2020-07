La actriz Gaby Espino empezó una exitosa empresa en el mundo de la belleza con una línea de labiales líquidos muy bien recibida por sus fans. Se caracterizan por ser de larga duración, colores en tendencia y acabados mate. La también presentadora de televisión, creó después una nueva línea de labiales The Luxe y cinco toolboxes para la mujer on the go, aquella que necesita cambiar su beauty look durante el día sin importar donde se encuentre.

Cada set contiene delineador de labios, labial con acabado mate y un brillo vinyl de la nueva colección. La nueva línea incluye diez tonos de los labiales Extreme Matte, que según Gaby tienen mucha pigmentación y son de larga duración; diez de los labiales Vinyl superbrillantes y diez delineadores labiales con textura cremosa. Todos formulados con vitamina E para nutrir los labios.