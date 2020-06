¿Por qué incluir el bronzer durante el verano? Este cosmético no te puede faltar esta temporada pues si ya estás morena le dará más luz a tu bronceado y si no has podido tomar el sol dejarás de lado cualquier vestigio de palidez y tu rostro se verá saludable, Hoola Caramel de Benefit ($41,04) es una excelente opción que está disponible en 4 tonos y tiene un acabado mate.