La cera, a diferencia del gel que es traslúcido, tiene una consistencia mucho más espesa. Con este producto tu melena tendrá una mayor sujeción haciendo que tus hebras sean más gruesas. Además, es excelente para retener la humedad, lo que es igual a olvidarte del frizz. No te deja una sensación grasosa, funciona muy bien con cabellos teñidos, domará a los más rebeldes y te dará un acabado realmente brillante.

Otra buena noticia es que no contiene alcohol, así que tus hebras no se resecarán. Y esto no acaba aquí. Es súper fácil de aplicar. Solo basta con tomar la cantidad necesaria –comienza poco a poco si es la primera vez–, frotarla entre tus manos y pasarlas sobre tu cabello. Para quitarla, solo lava como de costumbre.