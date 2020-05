Si no te has aclarado tu cabello oscuro pero notas cierta tonalidad naranja o cobriza en tu cabellera, debes usar un shampoo azul urgente. Lo bueno del Pravana The Perfect Brunette Toning Shampoo ($16.65) es que es especial para las que no se han aclarado, pues combate los tonos rojizos aportando brillo, nutriendo y reparando. Este producto está hecho a base de proteína de soja y aceite de coco con una alta concentración del complejo tonificante azul verdoso para reponer y revivir el color de tu pelo oscuro.