No podemos dejar de mencionar un mito siempre presente: comer de noche engorda. Éste tampoco determina el que tengas libras de más, porque en realidad son las calorías que comes. Según recalca BBC Mundo, si se consumen más de las calorías que tu cuerpo necesita, lógicamente ganarás peso, no importa si esto ocurre en la mañana, en la tarde o en la noche.

“En esto coinciden tanto el Centro de Salud de la Universidad de West Virginia, en Estados Unidos, como la publicación médica estadounidense WebMD, que añade que no existe ninguna prueba de que cuando se come tarde en la noche, se engorda”, acota el medio.