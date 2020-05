Hay tendencias que se quedan para siempre y le suman estilo a cada look. Una de ellas es el peinado con raya, ya sea en medio o de lado, ha sido el más trendy en todas las épocas o, ¿a caso no lo has llevado? Las famosas en su gran mayoría lo han lucido en todas sus formas, en melenas largas, cortas, lisas, onduladas, blonde o brunette , y este 2020 se ha posicionado entre los hairstlyes favoritos, tanto en la gran pantalla como en las pasarelas.