Si eres de las que ama el color rosado en sus múltiples opciones, entonces esta tendencia será un sueño realizado para ti. Viene respaldada por celebridades, que no solo te impulsan a llevar este color en tu maquillaje; sino que también te dan ideas sobre distintos beauty looks con los que triunfarás como toda una make up lover.

Ya habíamos visto al rosa y sus diferentes tonalidades desfilar en pasarelas para esta temporada primavera-verano; pero es un hecho que con tu atuendo no será suficiente. Este poderoso y femenino color está aquí para resaltar en tus ojos, mejillas y labios de una manera sutil y favorecedora o más llamativa si lo prefieres, con la ventaja de que encontrarás más de una tonalidad que se adapte a tu piel.