Paris Hilton tiene en su haber más de 20 aromas de gran variedad, desde el sofisticado Fairy Dust con aroma a gardenia, pachulí, azahar, cachemira, néctar de durazno y almizcle, hasta el clásico que lleva solo su propio nombre con notas de néctar de durazno, fresia, musgo de roble y jazmín. Otras de sus fragancias son Can can, Rose Rush, Siren, Paris Hilton With Love, Can Can Burlesque, Gold Rush, Heiress, Dazzle, Tease y Just me ¿Símbolos de elegancia, frescura y diversión?