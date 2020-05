De un verde vibrante, pasando por un cat eye que agranda la mirada o glitter que le hace brillar… con esto y más, Danna Paola se ha escalonado en las tendencias más in del maquillaje, dejando claro que no teme experimentar. La diva mexicana confesó para Elle que sigue los estilos de Rihanna, Cara Delevingne y Rosalía ; de esta última afirmó: “siento que a veces mi estilo es así, aunque yo lo combino de otra forma para ser yo. Amo los colores y todo lo pop”. Mira sus maquillajes más trendy, ¡llamativos a más no poder!: