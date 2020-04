¿Al fin te decidiste por comenzar la dieta? Entonces este mensaje es para ti: No todos los carbohidratos te hacen subir de peso. Por mucho tiempo hemos pensado que este grupo de alimentos es enemigo de una nutrición saludable, pero no es así. Aunque si existen algunos que no son tus aliados para mantener una buena figura, hay otros que son beneficiosos e incluso necesarios para bajar esas libras de más.

Nuestro organismo requiere de carbohidratos para tener una alimentación balanceada, con el fin de proporcionarle energía y saciarlo. ¿Cuáles son esos 'milagrosos' carbos? Aquí te dejamos esta deliciosa lista: