¿Recuerdas esos pelitos rebeldes que nacen alrededor de tu frente? Si has batallado contra ellos –sin éxito– te sugerimos firmar un acuerdo de paz. Los también conocidos como ‘baby hairs’ están de moda y famosas como Jennifer Lopez y las integrantes del clan Kardashian-Jenner confirman que destacarlos con delicadeza será todo un must para tus looks capilares.

Y es que la tendencia que seguirá pisando fuerte en los hairstyles de la próxima temporada, solo requiere de paciencia e instrumentos clave para lograrlo: peines, cepillo (incluso de dientes) y fijador. En las próximas líneas, te contaremos algunos tips, que acompañados de los peinados de 9 famosas, serán la inspiración perfecta para que tú también presumas esas ‘enternecedores’ hebras que enmarcan tu melena.