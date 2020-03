Cuando hablamos de ponytails no podemos dejar a un lado a Ariana Grande que es un ícono de este hairstyle. Si no quieres lucirla básica y los accesorios como pinzas o cintas no son lo tuyo, puedes tejer alrededor trenzas pequeñas o media cola de pez. Aplica un spray texturizante para darle volumen al cabello de la cola si lo necesitas.