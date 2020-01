¿Cansada de siempre lucir el mismo hairstyle y aún no sabes qué cambio hacerte? No lo pienses más y dale una oportunidad al bob cut, el corte que sigue estando en el top de las tendencias como lo confirman las famosas. Mira cómo lo llevan estas 12 celebridades para que te animes a darle un nuevo look a tu cabello: