El Perk up Dry Shampoo de Amika ($10 en Sephora) está formulado sin talco ni aluminio, refresca el cabello al absorber el exceso de aceite. Además le aportará volumen a tu melena y refrescará tu cuello cabelludo hasta obtener una apariencia limpia. Este producto no tiene color y no contiene ingredientes dañinos, por lo que no deja un temido residuo polvoriento, sino que revitaliza el cabello de forma natural.