Todas tenemos un must do y un must have en nuestra rutina de belleza diaria que nunca dejamos de lado. En el caso de la actriz Reese Witherspoon, el ritual obligatorio es la limpieza nocturna para retirar todo el maquillaje, mientras que su producto irremplazable debe contener retinol.

Según comentó a la publicación Allure, por las noches usa Elizabeth Arden retinol capsules porque le ayuda a despertar con un cutis más lozano y menos enrojecido, así no tiene que recurrir necesariamente a la base para emparejar el tono de su piel.