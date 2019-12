NYX Professional Makeup creó Butter Gloss in Ginger Snap ($5) para darle a tus labios una apariencia inspirada en los años 90, siendo un marrón cálido ideal para pieles muy oscuras, que quieren lucir un maquillaje muy natural.

Con todas estas opciones, no hay excusa para no llevar un favorecedor tono nude que aporte luz y esa sutil coloración que caracteriza a estos beauty looks. ¿Lista para probarlos?