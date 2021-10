Shakira revela la razón detrás de su look rubio

Shakira siempre ha sido un referente de moda. A finales de los 90s, en los inicios de su carrera, la colombiana se robaba la atención de todos no sólo con su poderosa voz y letras exactas en sus canciones. Su larga melena negra era el sello de su look, aquel que completaba con pantalones sintéticos y ceñidos, junto a tops que estaban de moda en aquel entonces. Pero esa imagen poco a poco fue cambiando al mismo tiempo que su carrera despuntaba en el mercado anglo, y desde entonces las vemos con un look rubio del que recién explicó los motivos que la llevaron a elegir este tono.

Portada del disco ‘¿Dónde Están los Ladrones?’. Shakira inició su carrera en su natal Colombia, con un look de larga melena negra

Lejos de lo que muchos pensaban, no fue algo planeado para encajar con el público que habla inglés. Así lo confesó ella misma: “He sido rubia durante demasiado tiempo, pero no fue un movimiento calculado. No me dije a mí misma: ‘quiero llegar al público estadounidense, así que voy a ser rubia y a comprarme unos lentes de contacto azules y a blanquearme la piel’”, contó en su reciente entrevista para Cosmopolitan.

Lo que en realidad sucedía era que la pareja de Gerard Piqué, al igual que muchas chicas, estaba buscando cambios en su look para sacar más provecho y verse aún más bella. “No quería ser blanca. Simplemente pensé que mis rizos quedaban bien con un estilo rubio y playero”, dijo contenta con el resultado.

Y es que desde aquel 2002, Shakira no ha dejado atrás los tonos rubios. En algunas ocasiones su cabello luce tonos rojisos, incluso cobrizos, pero siempre perfilados a los rubios. Con los rizos claros, Shakira impuso una nueva moda a principios de los 2000, cuando sus raíces negras crecían de manera natural, una tendencia que muchas chicas imitaron y que de repente volvemos a ver en la cantante.

Shakira y su look con raíces negras

¿Volvería a usar el cabello negro?

En ocasiones, Shakira también llega a sentir nostalgia sobre aquellos días de su adolescencia en los que ya era una súper estrella. Y aunque le encanta verse al espejo con tonos claros, de vez en cuando extraña su melena negra.