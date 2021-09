Marielis Ramos transformó su tragedia en una de las marcas de cuidado del cabello más exitosas del mundo

Cortar tu cabello también hizo que tu recurrieras a esos trucos que han pasado de generación en generación. Al mezclarlos con tu creatividad, nació un champú que se convirtió en una sensación y dió paso a que crearas una línea completa que es ahora una marca mundial. ¿Cómo surgió la idea? Como yo tenía mucho tiempo de ocio, veía mucho la televisión. Veo que en un programa estaban hablando del crecimiento del cabello y a mi siempre me gustó el mundo de la belleza. Como yo me había propuesto que creciera mi cabello nuevamente, seguí viendo programas, a ver videos en YouTube y a leer libros sobre ese tema. Yo no podía caminar, así que pedí a mi mamá que cortara la sábila que ella tenía sembrada en su jardín. Empecé a mezclarla con otros ingredientes como cebolla y miel. Yo hacía el producto en muchas cantidades y lo que me sobraba se lo regalaba a las personas que venían a visitarme. Después de un tiempo, las mismas personas me pedían más champú y luego de un tiempo me di cuenta que yo tenía algo importante entre las manos.

Al ver el avance de tu cabello y la reacción de tus seres queridos, ¿en qué momento decides irte a estudiar química cosmética? Le tomé mucho amor a lo que yo estaba haciendo. Yo siempre estudio a profundidad las cosas que me gustan. Empecé a buscar lugares en donde yo pueda especializarme en cosas del cabello y el lugar más cerca de República Dominicana en donde podía estudiar esa carrera es Buenos Aires, Argentina. Luego de hablar con mis padres y decirles que yo iba a cubrir los gastos con mis ahorros de los champús que había vendido ellos accedieron. Luego de un año en Argentina, continué preparándome en Colombia, y España.

Los padres hispanos tienden a ser muy tradicionales cuando de carreras se trata. ¿Fue impactante para tus padres tu transición de la medicina al mundo de la belleza? Para mi papá fue un shock porque él estaba enamorado con la idea de que yo estudiara medicina. El no sabía que existía una carrera dedicada a la química cosmética. Y el me dijo: “Ya crees que porque estás teniendo ingresos puedes dejar de estudiar.” Luego de explicarle y convencerlo que iba a estudiar una licenciatura y que realmente seguiría estudiando y preparándome se tranquilizó un poco. Sin embargo, yo sé que él se sintió defraudado. Yo no tenía tantos clientes y él no sabía que iba a pasar. En el caso de mi madre ella es más apoyadora.