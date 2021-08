Tips para que el regreso a clases no te obligue a dejar tus rutinas de belleza

Como un tip extra, te recomiendo dejar todo listo la noche anterior, esto no solo te va a ahorrar mucho tiempo, si no que evitarás empezar el día de manera acelerada y abrupta. Recuerda que como mamás, nuestro bienestar físico y mental es fundamental para nuestros hijos, a veces no resulta tan fácil, pero intenta mantener tu calma y tu paz. Así le podemos transmitir todas las buenas energías a nuestros hijos. Es normal equivocarse a veces, no somos robots, no todo saldrá perfecto, pero no dejes que esto te frustre y dañe tu estado de ánimo o tu energía.

Nosotras, como mamás, casi siempre somos el ejemplo a seguir de nuestras hijas, por esto es muy importante que vean que cuidamos de nosotras mismas y nos amamos, ya que ellas muy probablemente tomarán nuestro ejemplo y lo harán. Mantén una relación sana y respetuosa contigo misma y con los demás.

¿Quieres saber más? Escríbeme una carta o mándame un mensaje a mi IG: @drataniamedina

¡Me encantará ayudarte a crecer! Porque si una mujer apoya a la otra GRANDES cosas suceden.

¡Hasta la próxima!

Acerca de la Dra. Medina

Cirujana Plástica de República Dominicana, ingresó en el 2001 a la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), graduándose con los más altos honores (suma cum laude). Durante su pasantía, se preparó para la competencia de Residencia Médica Nacional en el Hospital Salvador B. Gautier, allí se destacó por tener la calificación más alta jamás obtenida por un concursante hasta ese momento. Se graduó como especialista en la prestigiosa Residencia Nacional en Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética en el Hospital Dr. Salvador Gautier. Es miembro activo de: Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (SODOCIPRE). Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Estética (ASAPS). Sociedad Americana de Cirugía Plástica (ASPS). Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética (ISAPS). Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica (FILAP). Colegio Médico Dominicano (CMD). World Gluteal Association (WAGS). Medina es constante experta invitada en los medios de comunicación como HOLA! Magazine, El Listín Diario, Univisión, Ismael Cala, entre otros medios.