Gelena Solano abre su corazón y revela los motivos que la llevaron al hospital

Aunque siempre muestra una gran sonrisa para sus fans, Gelena Solano no la ha pasado tan bien en los últimos meses. La reportera de El Gordo y la Flaca ha vivido preocupada por su salud y la de su familia, estrés que la llevó a estar hospitalizada y tomarse un merecido descanso del que ella misma habló en las redes sociales. Gelena, quien suele ser reservada con su vida personal, utilizó sus perfiles para crear conciencia entre sus seguidores de lo importante que es la salud mental, y el no dejarse llevar por ideales de belleza al grado de poner en riesgo hasta la vida.

©@gelenasolanotv



Gelena Solano reveló que no ha estado muy bien de salud

Semanas atrás, Gelena tuvo que ser hospitalizada por diversos problemas en su salud. “Quiero usar mis redes sociales para crear conciencia. Basado en mi experiencia, les puedo decir que estos dolores en mi estómago me comenzaron por el estrés, de que no estaba pasando nada en la ciudad de Nueva York por la pandemia, lo de mi hermana me afectó muchísimo. En conclusión, me dio gastroenteritis, una hernia no operable entre otras cosas”, explicó con el corazón en la mano.

Y es que hace un año, en medio de las preocupaciones que la pandemia trajo, Gelena recibió una noticia que movió su mundo por completo. Su hermana menor, Stephanie, había entrado a quirófano para arreglos estéticos, pero el procedimiento se complicó y la chica de 33 años se quedó sin oxígeno por tres minutos, haciéndola caer en coma y sin saber si sobreviviría.

La reportera pidió a sus fans una oración y poco a poco la salud de Stephanie mejoró. Sin embargo, la situación dejó secuelas en Gelena. Aunado a ello, los malos hábitos alimenticios que llevaba, no ayudaron a que se sintiera mejor, todo lo contrario, pues le ocasionaron graves problemas intestinales.

©@gelenasolanotv



Gelena comprendió que sus hábitos alimenticios le hacían más daño que bien, y todo por lucir más delgada

“Antes decía: ‘No voy a comer porque quiero rebajar. Nada más voy a comer una vez al día’”, reveló sobre el desorden alimenticio que desarrolló. Repuesta y con la mente más clara, agregó: “Big mistake. Uno tiene que comer tres veces al día, mínimo. El desayuno es muy importante. Y cenar antes de las ocho de la noche”.

Además, insistió en que hidratarse es demasiado importante. “Señores, yo me la vi muy mal en el hospital. No me encontraban vena para ponerme el suero y me tuvieron que picar y poner mucho suero de hidratación. No quiero que ninguno de ustedes pase por eso”, dijo sincera.

Comparte su experiencia para evitar que más gente sufra como ella

Ahora, mejor de salud, Gelena entiende que necesita nutrir su cuerpo y no comer o beber cualquier cosa que parezca sana y que en el fondo no lo es. “Esas bebidas energéticas me dañaron el estómago. Me hicieron llagas porque tomaba mucho café y me la pasaba tomando bebidas energéticas y me fue muy mal”, recordó.