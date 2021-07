Jennifer Lopez comparte su rutina de belleza diaria ¡de tan solo 5 minutos!

Lograr la rutina de belleza diaria de Jennifer Lopez te tomará tan solo cinco minutos por las mañanas. La estrella usó sus redes sociales para compartir con sus fans los cuidados que lleva a cabo todas las mañanas para lucir una piel radiante.

La creadora de JLo Beauty compartió un video en Instagram en el que abundó sobre su rutina de cinco minutos. “Obviamente, tengo todos mis productos de JLo Beauty aquí”, dijo ‘La Diva del Bronx’. “Esto no está organizado; así es como se ve todos los días. Así es como lo hacemos”.

©JLo Beauty



‘Tienes que cuidar tu piel desde muy joven’, asegura Jennifer Lopez

La cantante y actriz empieza por limpiar sus poros con That Hit Single Cleanser Gel-Cream Cleanser. “Desarrollamos este limpiador para realmente remover todas las impurezas, la grasa y el exceso de maquillaje. No lo sé; incluso cuando me lavo la cara por la noche, a veces siento que todavía hay un poco e la línea del cabello; siempre hay algo. Así que en las mañanas es realmente muy muy importante llevar a cabo la limpieza para mantener tu rostro radiante el día entero”.

Tras enjuagar el limpiador de su rostro, Jennifer procede a secarlo con una toalla facial para seguir con el próximo paso. “Probablemente puedas ver que lo tengo en la ducha, lo tengo junto a mi bañera, ¡lo tengo en todas partes!”, dijo JLo, haciendo hincapié en que ese producto limpiador era su referido.

JLo continuó con el “ingrediente secreto” y aplicó That JLo Glow Serum. “Tienes que cuidar de tu piel desde que eres muy joven”, indicó. Para terminar, se puso un poco de bloqueador solar. “Esa es probablemente una de las cosas que hice desde una edad muy, muy temprana y que me ha ayudado a mantener mi piel hasta ahora” comentó. “Nuestro protector solar tiene una hermosa textura como batida; puedes ver que es casi como crema batida. Siempre digo que quiero probarlo, pero no es una buena idea. No lo recomiendo”.

Y por último, pero no menos importante, Lopez terminó tomando el suplemento dietético That Inner Love. “Como todos saben, la belleza es un trabajo interno”, afirmó. “’La belleza de adentro hacia afuera’ es uno de nuestros lemas en JLo Beauty, y eso es espiritual, emocional, metafóricamente, pero también muy, muy práctico”.

¡Mírala en acción!