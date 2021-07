Convierte tu visita al dentista ¡en una experiencia de spa!

Si le preguntáramos a personas al azar qué tanto les gusta ir al dentista, la respuesta positiva sería muy baja. La mayoría asocia las consultas con el dolor, ruidos indeseados y nervios, detalles a los que la doctora Karent Sierra puso mucha atención. Su nombre quizá te sea familiar, y con justa razón, pues no sólo es conocida como la Celebrity Dentist, sino que fue parte de la serie Real Housewives of Miami.

En una charla con HOLA! USA, Karent Sierra nos contó sobre los beneficios de la odontología cosmética y cómo es que podemos realzar nuestra belleza con técnicas dentales y tratamientos de rejuvenecimiento facial y corporal con lo último de la vanguardia, servicios que ofrece a celebridades y el público en general en su clínica Sierra Dentistry & MedSpa. Además, nos habló sobre la fundación Sharing Smiles Foundation, con la que lleva sonrisas a comunidades con menos oportunidades.

Tienes una larga trayectoria en la odontología cosmética, ¿cómo has sabido mantenerte?

“Sí, llevo 22 años ejerciendo como odontóloga, y lo importante es que siempre me mantengo a la vanguardia y con lo último en tecnología para poder ser más eficiente con los procedimientos”.

“Por ejemplo, tenemos una máquina que se llama Cerec, hacemos la corona permanente para el paciente el mismo día que se prepara, que normalmente se demora dos semanas para entregarla. Tratamos a nuestros pacientes con mucho cariño y profesionalismo, sean celebrities o no. Todos son tratados por igual”.

¿Qué recomendaciones les das a las mujeres que quieren verse más bellas y con una piel saludable?

“Lo más importante para verse más bella y con piel saludable, es nuestra alimentación, ya que la hidratación y lo que consumimos, afecta nuestra piel. El ejercicio también es fundamental para no solo verse y sentirse bien, sino que también el cuerpo suelta endorfinas, una sustancia producida por el cerebro, conocida como la hormona de la felicidad”.

“También para ayudarnos, en mi clínica, tenemos unas máquinas especializadas para reducir medidas, mejorar la apariencia de las arrugas, ayudar con la híper pigmentación de la piel y con cicatrices de acné. Aparte de las máquinas, también existen los tratamientos de PRP, que consiste en sacar un poco de sangre del paciente, se centrifuga y se vuelve aplicar en la piel, plaquetas ricas en proteínas que están llenas de factores de crecimiento como la elastina, colágeno y fibrina que nos ayuda a rejuvenecer nuestra piel”.

La visita a un odontólogo muchas veces es traumática, ¿cómo lo manejas con tus pacientes?

“Desde que me gradué, quise ofrecerle a mis pacientes una experiencia gratificante y distinta a otros odontólogos, ya que no me gustaba ir al dentista porque tenía mucha fobia. Así que la visita a mi consultorio es una experiencia sensorial, de forma que no se sientan como si estuvieran en una oficina dental, sino en un spa”.

“Por eso ofrecemos a nuestros pacientes cera de parafina con aromaterapia de lavanda para que se sientan como en un spa, así que mientras trabajamos, no pueden hacer nada con sus manos, pero luego, salen suaves e hidratadas. Para no escuchar la turbina de la pieza de mano, ofrecemos auriculares con reducción de ruido entre otras cosas. El consultorio no luce frío, es acogedor. Si los pacientes son adultos se les brinda una copa de vino o champagne o un buen café, antes de empezar cualquier procedimiento”.

¿Cuál es el trabajo más gratificante que has hecho hasta ahora?

“El trabajo más gratificante que he hecho hasta ahora es haber viajado a muchos países ayudando a restaurar la salud bucal a un sin número de pacientes a través de mi fundación, Sharing Smiles”.