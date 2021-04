Señales que indican que es tiempo de cambiar de dieta

¡Hola! HOLA! USA, soy tu Dra. Tania Medina. ¡Llegó abril, el cuarto mes del año! ¿Quién lo diría? Cuatro meses ya, es apenas tiempo para hacer lo que yo le llamo el primer balance del año y revisar las metas que con intención nos propusimos conseguir.

Me atrevería a decir que una de ellas, para algunos es perder peso o mantenernos saludables. Es posible que te sientas frustrada/o porque no has conseguido esa meta. Sin embargo, hoy te quiero decir, que es posible que sientas que estás siguiendo una guía para lograrlo y aun ni con eso lo has conseguido. No es para sentirse mal. ¿Sabías que hay alimentos que tal vez ya no están funcionando en tu bienestar? Incluso puedes aprender a identificar señales que te están mostrando que debes cambiar de dieta o rutina. Por eso esta semana te hablo de esas señales que debes atender para que en este balance trimestral que estás haciendo sobre tu meta de bienestar la puedas corregir y revisar en los meses venideros.

“¡Vivamos juntas cada momento! ¡Me alegra llegar a ti con la seguridad que puedo inspirarte y moverte a conseguir lo que te propongas! ¡Si así tal cual! ¡Así como yo le he hecho!”

Transcurre el tiempo y de repente nos vemos en casi la mitad del año, sintiendo que la meta de bienestar que nos propusimos no la hemos logrado, a pesar de haber iniciado dieta y alimentación ajustada a un programa de salud personalizado. Si esto te está sucediendo, es momento de detenerte por un momento e identificar esas señales que te pueden estar manifestando que debes cambiar tu rutina alimenticia.

Lo primero que te puedo aconsejar como médico cirujano es que cada vez que pienses en esa comida deliciosa, que no se te quita de la mente, te preguntes si puede hacerle daño a tu bienestar, y si vale la pena salirte de tu plan de alimentación saludable, eso es hacerte responsable y hace parte de la felicidad interior.

Y así como te invito a que trabajes tu mente y tu interior haciéndote consciente de lo que comes, a continuación te presento 8 signos que te pueden ayudar a identificar, que es hora de hacer ajustes en tu rutina diaria: