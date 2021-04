Sharon Fonseca se suma a la tendencia de ondas naturales sin maltratar el cabello

Sharon Fonseca no escapa a las tendencias marcadas por las redes sociales, y para lograr un nuevo look, la pareja de Gianluca Vacchi puso manos a la obra para ondular su melena sin necesidad de usar herramientas de calor. El resultado la dejó impresionada y lo mejor de todo es que con éste método no daña su cabello. ¿Quieres saber más?

Loading the player...

Para lograr las ondas es necesario tiempo, y lo mejor es que se pueden aprovechar las horas de sueño. Sólo tienes que envolver tu cabello en una cinta, ir a dormir y al despertar estarás peinada. Como recomendación, sugerimos utilizar tela satinada, que es mucho más gentil con las fibras capilares.

Para un resultado más duradero, puedes palicar un poco de crema para peinar antes de iniciar la técnica que tiene asombradas a chicas de todo el mundo. A la mañana siguiente, estiliza con las manos y utiliza un spray para fijar las ondas, ¡y listo!

A Sharon Fonseca le encantó

“Probando por primera vez las ondas sin calor. ¡No puedo creer el resultado! 😳 Estoy probando diferentes maneras de hacerme el cabello sin dañarlo, y ésta es una buena opción”, escribió la venezolana.

©@sharfonseca



Sharon quedó feliz con el resultado de esta técnica que promete no maltratar tu cabello

Es así como Sharon dio un giro a su lacia melena, que funciona bien para chicas que buscan reparar el cabello maltratado por decoloración, permanentes o herramientas de calor; pero sin dejar de lucir hermosas. ¿Te animas?