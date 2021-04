¡Enamórate de ti, ama tus imperfecciones y sácales partido!

Así como lo lees querida amiga/amigo. Lo viví en carne propia, el día que decidí escribirme a mi misma una carta y luego mostrarla al mundo, con la intención liberarme y revelar mis imperfecciones que por muchos años sentía como esos fantasmas que, de niños, imaginamos que se nos aparecen por las noches.

Ser seguro de sí mismo, es tan importante. Diría que es un todo, porque es la puerta de entrada a tu propia felicidad y logros. Y comienza precisamente con reconocer tus sombras y tus luces, aceptarlas lo que te permite amarte y con ello salir a comerte el mundo.

Algo tan sencillo como escribirte a ti misma, luego leerlo en voz alta para después mostrárselo al universo, es el principio de la liberación de la vergüenza que precisamente permitimos que se haga centro de nuestra vida. Cuántas veces no te has repetido: no salgas sin maquillaje, no uses faldas cortas que se te ven las venitas en la parte de atrás de las piernas y para colmo la ¡celulitis!

Mira el video, todos los días o cuando sientas que necesitas recordarte a ti misma lo valiosa que eres.

Loading the player...

¡Eso me pasó a mí! Y aquí te va mi historia larga, en versión corta:



“Por años oculté con maquillaje una mancha gigante con la que nací en mi pierna derecha, llegué incluso a pensar que mi hoy esposo, me rechazaría cuando descubriera mi mal llamada imperfección”.

“Cuando me di cuenta que primero tenía que enamorarme de mi empecé a tener más éxito en mi vida personal, profesional, de pareja y de familia. Recuerdo que desde muy niña fui muy insegura y por vergüenza ocultaba con maquillaje una gran mancha con la que nací en mi pierna derecha, con ese gran secreto que me avergonzaba, participé en múltiples concursos de belleza; en ese camino mientras hacía mi internado de medicina, conocí a quien hoy es mi esposo”.