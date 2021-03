Yalitza Aparicio revela que padece una enfermedad en la piel

Yalitza Aparicio, como toda chica, sabe que el cuidado de la piel es esencial para mantener un aspecto sano. Sin embargo, como a muchas de nosotras, en ocasiones el tiempo, las tareas y los compromisos hacen que la salud externa pueda pasar a segundo término. A la actriz mexicana le sucedió algo parecido cuando notó una mancha en su cara, pero no le dio la importancia necesaria, tal como lo relató en uno de sus videos en YouTube.

©@sophielopez



Yalitza Aparicio habló de la importancia de los cuidados de la piel

Poco después de protagonizar Roma, la cinta que la llevaría a la fama internacional, Yalitza tenía una agenda llena día a día y la pequeña mancha que notó en el pómulo izquierdo quedó en el olvido. “Lo ignoré porque pensé que era consecuencia del acné porque también sufría acné, ahorita lo sufro de una forma más moderada, pero estaba justo en esa edad en donde te cambia todo. Entonces, lo dejé. No supe ni en qué momento”, explicó.

Cuando volvió a poner atención al tema, las manchas ya se habían expandido. Yalitza padece melasma, una hiperpigmentación que puede cubrir las mejillas, nariz, frente y hasta el labio superior. Si no se trata o se tiene cuidado, también puede presentarse en los brazos o zonas con mayor exposición al sol.

©@yalitzaapariciomtz



La actriz entendió que no podía ignorar las señales que le da su propio cuerpo

El error de Yalitza

Al igual que millones de chicas que notan un problema con su piel, la actriz quiso erradicarlo con remedios rápidos en lugar de atacar el problema de raíz. “Sin darme cuenta que había comenzado pequeño y yo lo había dejado crecer. El error que podemos cometer es querer una solución al instante”, agregó. Fue entonces cuando entendió que no se pueden saltar los cuidados de la piel. “Yo sola lo había provocado porque no había cuidado mi piel, la piel necesita hidratarse, necesita protector solar”, dijo.

Un problema hereditario

Para Aparicio, este padecimiento no es nuevo. Ella misma reveló que lo conoce desde tiempo atrás porque ha estado en su familia. “Cuando comencé en este medio no tenía melasma, pero tiene mucho que ver tu genética y tu cuidado, cosa que yo no tenía, y por genética, obviamente el melasma estaba en mi familia”, explicó.

©GettyImages



Yalitza Aparicio ahora tiene el problema bajo control

Y aunque ahora está en tratamiento para erradicar las manchitas que le incomodan, la actriz sabe que no desaparecerá de un día al otro ni por arte de una crema mágica, como pensaba al principio. “No se va a quitar al cien, pero si lo puedes controlar”, agregó para quienes pasan por una situación similar, a quienes recomendó acudir con un profesional.