Comienza tu día con el morning routine de Gwyneth Paltrow y por menos de $150

La belleza también se promueve y fortalece de adentro hacia afuera, por eso cada vez son más las celebs que develan el consumo de antioxidantes y suplementos alimenticios. Paltrow ingiere cada mañana un producto de su propia marca, tú puedes hacer lo mismo –previa consulta con un especialista– y encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Quieres algunas alternativas? Prueba el suplemento Aura Inner Beauty ($70) que contiene una mezcla de antioxidantes y probióticos que "ayudarán a restaurar tu belleza desde el interior" y el resultado será "una piel más clara, brillante y radiante", según lo indica la marca.

Si te interesa una opción vegana, busca en Kora Organics el Noni Glow Skinfood Supplement ($69.95), un súperalimento nutritivo, sabor a frutas y libre de azúcar. El Beauty Te es otra opción si te consideras amante de este tipo de bebidas calientes, el Evolution 18 es un ejemplo que contiene vitaminas y antioxidantes ($14.98, Walmart).

©Amazon/ Shop Goop/ Honest Para mejorar la apariencia de tu piel, cierra el morning routine con un aceite facial, busca el que mejor se adapte a tu piel

El toque final de tu morning routine al estilo Gwyneth Paltrow será el aceite facial y la buena noticia es que tienes muchas opciones en el mercado que te ayudarán a hidratar y mejorar la apariencia de tu tez.

Entre tus opciones no dejes de considerar los que contienen rosa mosqueta. La marca Pai ($44) tiene un producto basado en este ingrediente que es definido como un biorregenerador orgánico de la piel. Para ayudar a nutrir y equilibrar la piel del rostro puedes usar el Best Skin Ever Face Oil de Sea Buckthorn ($31, Shop Goop), que como detalla la marca puede usarse como limpiador o hidratante.

También puedes usar el Organic Beauty Facial Oil ($27.99, Honest) para dar brillo al cutis opaco, al mismo tiempo que lo nutres e hidratas.

Si cada mañana sigues estos tres pasos: limpieza-exfoliación, antioxidante y aceite facial, estarás emulando el ritual beauty de una celeb que con el pasar de los años luce más radiante. ¿Te atreves a hacerlo?