Los 3 pasos de Joan Smalls para un maquillaje perfecto

¿Trucos de belleza? Joan Smalls llegó para rescatarte. Como toda una heroína beauty, la modelo no duda en compartir tips y consejos sobre maquillaje que te facilitarán la vida. Bien sea en videos tutoriales o entrevistas, esta famosa puertorriqueña se desenvuelve de maravilla en el mundo del maquillaje.

“Mucha gente no lo sabe, pero yo me maquillo mucho sola. Me maquillo desde los 13 años”, comentaba en Vogue, una experiencia que –como es evidente– le acredita para servirte de guía e inspiración. Y si estás buscando un efecto de piel dewy y sin imperfecciones, esta celeb tiene un secreto: practica el layering . Descubre los tres pasos que recomienda para un efecto radiante y natural en la piel.

©@joansmalls Joan Smalls es todo una experta en maquillaje como lo muestra con frecuencia en las redes sociales

Heredado de la cultura del K-beauty, la técnica del layering consiste en superponer capas de productos para regalarte un rostro de tono uniforme y libre de defectos. La clave está en el paso a paso, en el orden y cantidad de productos que uses.

Smalls contó a Elle los tres pasos que sigue religiosamente para aplicar el layering en su makeup. Lo primero que reveló es que debes usar bases y correctores en crema y “Asegúrate de difuminar bien”, tal como explica la modelo, siendo muy enfática en que no se trata de colocar el producto sin 'trabajarlo'.