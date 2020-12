Lady Gaga: El menú saludable que la llena de energía

La exigente agenda diaria que tiene que cumplir Lady Gaga, la lleva a cuidar de su alimentación, aunque contrario a lo que podamos pensar, la cantante no sigue ninguna dieta estricta para perder peso, ya que el fin principal es que cada bocado le proporcione mucha energía, para dar el 100% sobre los escenarios.

Para llevarlo a cabo, la cantante cuenta con una gran aliada y amiga, la chef Bo O’Connor, quien diseña para ella un plan alimenticio en el que más que mantenerla en el peso ideal, hace que cada menú sea sabroso, saludable y que tenga la fibra necesaria para que se sienta saciada durante más tiempo. Conozcamos de qué se trata.

©@ladygaga La cantante ingiere diariamente tres comidas principales y sus respectivas meriendas

O‘Conner confesó a The Feast que la interprete de The Cure se mantiene fiel a una dieta saludable mientras está de gira, lo cual es esencial para tener energía en los ensayos y sobre en el escenario. “Usualmente sus shows son muy intensos, por lo cual obviamente no puede alimentarse de Doritos”.

A Gaga le gusta probar de todo “es aventurera”, así que construye sus menú de país en país con los ingredientes disponible. “En general trata de mantenerse alejada de todos los alimentos procesados, o los elaborados con harina blanca“, optando por incluir productos a base de trigo o granos integrales, dice la chef.

Comienza el día con el pie derecho

Entonces, ¿cómo son los desayunos de Mother Monster ? La chef destaca que varía según el día, pero siempre trata de incluir huevos cocinados de distintas formas o claras de huevos, muchos vegetales, otras veces, yogur griego, granola y frutas variadas. “Cuando está con antojo de French toast o algo más dulce, preparo una versión más saludable y nutritiva. Por ejemplo cambio el pan blanco por pan integral”, comenta O‘Conner.

©@ladygaga Hidratarse constantemente es fundamental para Gaga

Meriendas saludables

Otros alimentos que le suman energía a la cantante, son las meriendas o snacks , en los que su aliada siempre alterna entre lo dulce y salado. Esto incluye deliciosos pretzels integrales, galletas crujientes, barras nutritivas, nueces o baked chips que combina con chocolate negro o mantequilla de almendras. Esto sin olvidar que debe hidratarse constantemente, aun más cuando está en escena, porque lo que bebe mucho té, agua de coco o jugos verdes.