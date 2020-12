Sobre este tema específico, el dermatólogo Dendy Engelman, contó a Allure que “el resultado del uso de una melatonina tópica por la noche produce un aumento en sus defensas naturales para combatir los radicales libres causados por la radiación UV, el estrés y la contaminación al día siguiente, así como para reparar el daño hecho durante el día“.

©Isdin/Amazon/Sephora Existen nuevos productos de uso tópico que contienen melatonina

Además, reconocidos laboratorios de skincare han apostadopor sus beneficios y ya la incluyen en sus fórmulas. Por ejemplo, el Isdinceuticals Melatonik 3-in-1 Night Serum de Isdin ($160) ayuda a fortalecer la piel y minimizar las líneas de expresión y arrugas, mientras que la Dream the Night Away Melatonin Lotion with Magnesium de Asutra ($32) y la Green Releaf Therapeutic Sleep Cream Skin Protectant de Peter Thomas Roth ($65) también son otras opciones que incluyen melatonina que ayudará a cuidar la piel de los rayos UV y por ende, del envejecimiento.

Otros beneficios

Además de su poder anti-aging, otros estudios han señalado que ayuda a prevenir quemaduras solares así como los daños de la piel causada por la radioterapia. Igualmente, es usada en el tratamiento de pacientes con dermatitis atópica, alopecia androgénica, carcinoma epidermoide, vitíligo y melanoma. Y si estás en tu ciclo de post menopausia, es ideal ya que ayudará a recobrar la elasticidad de tu piel.

Y recuerda, que antes de decidirte a usar este y cualquier otro ingrediente para el cuidado de tu piel, es importante que consultes con un especialista.

