¿Cómo hace Kim Kardashian para lucir una melena larga y bien cuidada?

Aplicar el agua de arroz en tu melena no solo la fortificará y la hará crecer, sino que reducirá el frizz a la vez que le brindará elasticidad. Este truco no es nada novedoso, se trata de una receta milenaria que ponían en práctica las mujeres en la antigua China, mientras que un estudio del International Journal of Cosmetic Science reseñó que se utilizaba este cereal con fines cosméticos desde el periodo Heian japonés.

La experiencia de Kim

Kim compartió con Kourtney este secreto oriental, y ella no tardó en probarlo y ofrecer el paso a paso en Poosh: “Muchos países de Oriente han usado esta receta natural por años, aprovechando sus beneficios sanadores y nutricionales”.

©Istock El agua de arroz tiene múltiples beneficios: como tónico para la piel, acondicionador para el cabello, tratamiento para el acné y energizante natural

¿Cómo se prepara este tónico capilar a base de arroz?

Enjuaga el arroz crudo y escurre el agua. Coloca el arroz limpio en un bowl y cubre con una taza y media de agua. Déjalo en remojo durante al menos una hora (máximo 24 horas). Cuela el arroz, guarda el agua en un envase. Antes de aplicarlo en tu cabello debes lavarlo con shampoo. Aplica el tónico realizando un masaje sobre el cuero cabelludo y déjalo actuar mínimo por 20 minutos. Luego enjuaga con abundante agua. Repite este procedimiento una o dos veces a la semana para notar los resultados.