Emme, la hija de Jennifer Lopez, causa revuelo con nuevo corte de pelo

La hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony causó un gran revuelo en las redes sociales, luego de presumir su nuevo corte de pelo, en el cual muestra su melena al natural. Al igual que su famosa mamá, Emme Muñiz tiene el cabello rizado y para lucirlo al máximo durante esta temporada, la niña de 12 años se hizo un short bob, con el cual le lucen increíble sus rizos. Con este nuevo look, Emme deja ver que ya no es más una niña y tiene a todos los fans de su mamá fascinados con su asombrosa evolución. Esta no es la primera vez que Emme se deja ver con su nuevo look, pues a mediados de octubre, fue captada por unos paparazzi, cuando recién había cambiado su imagen, luciendo un corte tipo pixie .

©@jlo Emme y su hermano Max enviando una felicitación a su mamá por su premio en los People’s Choice Awards

Emme mostró su nuevo corte a través de un video en el cual felicitó —en compañía de su hermano Max—a su mamá por su triunfo en la 46a. edición de los People‘s Choice Awards 2020. En el video publicado en las redes sociales de ‘La Diva del Bronx’, se aprecia a los chicos súper emocionados por el éxito de su mamá, enviándole sus mejores deseos y felicitaciones por este nuevo logro al ser reconocida con el premio People’s Choice Award for People’s Icon.

©@jlo Jennifer Lopez tiene el pelo rizado y heredó esta característica a su hija Emme

Con este cambio de look, Emme dejó claro que no teme a los cambios radicales, además de demostrar que, en plena preadolescencia, poco a poco va forjando su propia imagen. Para los fans de la cantante ha sido una gran sorpresa ver a Emme con un corte así, pues usualmente solía llevar el pelo bien lacio como su mamá o suelto con unas ligeras ondas naturales. Ahora con su short bob, Emme ha añadido volumen a su pelo de una forma súper favorecedora y ni hablar de la seguridad en sí misma que este cambio ha agregado a su persona.