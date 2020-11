¿Quieres una manicura en gel? Esto es lo que debes saber antes

Existe un mito que mantiene que con las uñas de gel, las naturales no pueden respirar. Pero la verdad es que las uñas son tejido muerto y no necesitan respirar. Lo que sí puede suceder es que al no recibir aire y sol, tiendan a debilitarse con el tiempo.



Conociendo todos estos factores, puedes elegir ponerte unas uñas en gel si tienes diversos eventos en un mes muy agitado, para lucir fenomenal con una sola sesión de salón de belleza. Se aconseja no abusar de esta técnica sino dejar intervalos de tiempo entre una aplicación y otra para dar tiempo a la recuperación de las uñas. Además de aplicar los tips que ofrecimos para contrarrestar las desventajas.

