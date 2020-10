5 trucos para eliminar las manchas de maquillaje

Cada vez que te maquillas corres el riesgo de manchar tu ropa. Si aplicas la técnica de vestirte antes de comenzar con tu makeup, es posible que ocurra un accidente durante el proceso y si te colocas tu mejor prenda después, la posibilidad de mancharla sigue latente.

Cuando ocurren este tipo accidentes lo primero en lo qué pensamos es en si se podrá o no eliminar el rastro de ese producto... pues no siempre es fácil y menos si no conoces estos trucos que te traemos para no volver a angustiarte por ninguna mancha de base, corrector, bronceador, blush o lápiz labial en tu ropa. Estos son nuestros 5 trucos para eliminar de forma definitiva las manchas de maquillaje.

©Wenn La mejor forma de prevenir un accidente durante el makeup es la concentración y la tranquilidad

Lo primero que debes saber es que si actúas rápido y utilizas el producto y la técnica adecuadas, podrás obtener una pieza de ropa renovada, aunque –sin duda– deberás cambiar tu atuendo y retocar las áreas de maquillaje que puedan resultar afectadas, pero la mancha dejará de ser un dolor de cabeza.

Lo mejor es que algunos de estos trucos implican el uso de productos que –por lo general– están presentes en tu hogar o en el trabajo: desengrasantes, agua oxigenada, vinagre o desmaquillante. La clave está en saber utilizarlos.

1. Remueve el exceso

Remover el exceso de maquillaje sobre la tela es lo primero que debe hacer. Si observas una gota gruesa de base líquida, por ejemplo, busca un cuchillo o un objeto plano y delgado para quitar lo que sobra, también puedes utilizar una toalla absorbente sin frotar. El objetivo es evitar que la mancha penetre el tejido de la prenda afectada, para que sea más fácil tratarla.

Y recuerda que debes evitar que el maquillaje se seque sobre la tela, si deseas tener un éxito total en la limpieza.

2. Revisa la composición y el tipo de tela

Antes de aplicar algún producto fíjate cuál es el tipo de tela de la prenda afectada, así evitarás aquellos que la puedan deteriorar. También debes revisar los componentes del maquillaje utilizado, esto te ayudará a decidir cómo limpiar la mancha.

Según ABC Limpieza se debe considerar la textura del maquillaje (líquido, en polvo o crema) y también la tonalidad de la prenda afectada: blanca o de color.

©Istock Los productos que utilizas para desmaquillarte pueden quitar las manchas de la ropa

3. Prueba con un desmaquillante

Los desmaquillantes no pueden faltar en tu neceser porque son tus mejores aliados para limpiar el rostro, pero debe saber que no solo sirven para la piel. Así como lees, en caso de algún accidente, siempre puedes empapar un algodón con un producto como este –libre de aceite– y colocarlo sobre la mancha, dando suaves golpes, sin frotar.